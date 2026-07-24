Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, CHP'den istifa etti
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tüm CHP meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa etti. Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasının ardından başlayan istifa dalgası devam ediyor.
(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bütün CHP meclis üyeleri ile birlikte partiden istifa ettiklerini duyurdu.
Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP'de başlayan istifa dalgası devam ediyor. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP meclis üyeleri ile birlikte partiden ayrıldıklarını duyurdu.
Kaynak: ANKA
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