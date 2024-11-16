Bozüyük Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini 1.4 Milyar TL Olarak Belirledi

Güncel

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi, 1 milyar 400 milyon TL olarak kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yönetiminde yapıldı. Meclis toplantısında 2025 Yılı Performans Programı, 2025 Yılı Belediye Gelirleri tarifesi, 2025 Yılı Belediye Gider Bütçesi, 2025 Yılı Belediye Gelir Bütçesi ve 2025 Yılı Bütçe Kararnamesi görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi. Bozüyük Belediyesi bütçesi, 1 milyar 400 milyon TL olarak belirlendi.

Başkan Bakkalcıoğlu, 2025 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.