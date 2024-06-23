Bozüyük Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaştığı Avrupa Şampiyonası maçı için ilçede dev ekran kurdu.

Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan yayınlanan maçı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoığlu, belediye meclis ve encümen üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve milli takımı destekleyen futbolseverler büyük bir heyecanla izledi.

Kırmızı ve beyaz giyinen her yaştan vatandaş, alanı doldurdu. Maçın ardından açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu maçı hemşehrileriyle birlikte büyük bir heyecanla izlediklerini belirterek, "Maçın sonucu galibiyetle bitmese de milli takımımızın mücadelesine tanık olduk. Sporda kazanmak olduğu kadar maalesef kaybetmek de var. Umudumuz devam ediyor. A Milli Futbol Takımımıza Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı maçta gönülden başarılar diliyorum. Haydi #BizimÇocuklar" dedi.