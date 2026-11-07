Bozüyük Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere 5 ay bin 500 TL kış desteği verecek

(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında, "ihtiyaç sahibi ailelere bin 500 lira kış desteği sağlanması ve Kent Lokantası'nda tabldot yemek ücretinin 125 lira olarak belirlenmesi" oy çokluğuyla kabul edildi.

Bozüyük Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda 10 gündem maddesi ele alındı.

Toplantıda; 2027 Yılı Performans Programı, Belediye Gelirleri Tarifesi, Belediye Gider Bütçesi, Belediye Gelir Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi'ne ilişkin maddeler, ikinci birleşimde görüşülmek üzere oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Su aboneliği ve sayaç okuma hizmetlerinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmesi kapsamında, müdürlüğün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'ne Su Abone ve Sayaç Okuma Biriminin çalışma esaslarını düzenleyen maddelerin eklenmesine ilişkin teklif de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Gündemin yedinci maddesinde yer alan "Kasımpaşa Mahallesi'nde yer alan İmaryolu Sokağa 16.10.2026 tarihli ve 16323 evrak nolu dilekçeye istinaden, isim verilmesi/değiştirmesi konusu" ile gündemin sekizinci maddesinde yer alan "Bina yüksekliği 9.5 m ve daha yüksek binalarda, bina dışına su verme ağzı ve her katta su alma ağzının yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu eklenmesi konusu" oy birliği ile Belediye İmar Komisyonu'na sevk edildi. Toplantıda son olarak ekim ayında yapılan meclis toplantısında Belediye İmar Komisyonu'na sevk edilen konular ile Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

"KIŞ DESTEĞİ" BİN 500 TL OLARAK KABUL EDİLDİ

İhtiyaç sahipleri ile "CAN SUYU" projesinden yararlanan ailelere; ısınma giderlerine katkı sağlamak amacıyla aralık ayından başlayarak Nisan 2027 dahil olmak üzere 5 (beş) ay boyunca "Kış Desteği" yapılması ve yardım miktarının bin 500 TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.

"Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantası'nda sunulan tabldot yemek ücretinin artan maliyetler doğrultusunda güncellenmesi" konusunda ise tabldot yemek ücretinin 125 TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Meclis toplantısının ikinci birleşimi 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 15.00'te yapılacak.