Bozüyük Belediyesi Özel Bireyler İçin 'Geometrik Yansımalar' Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Özel Bireyler İçin 'Geometrik Yansımalar' Etkinliği Düzenledi

Bozüyük Belediyesi Özel Bireyler İçin \'Geometrik Yansımalar\' Etkinliği Düzenledi

Bozüyük Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bireyler için 'Geometrik Yansımalar' isimli etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, tuval üzerine akrilik boya kullanarak sınırlı alanları boyama ve şekillerle bir bütün oluşturma çalışması yaptı.

25.04.2024 20:15  Güncelleme: 20:49
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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bireyler için "Geometrik Yansımalar" isimli etkinlik düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde özel bireyler için "Geometrik Yansımalar" isimli bir etkinlik yapıldı. Hafta boyunca devam eden etkinlikte öğrenciler, Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin'in gözetiminde tuval üzerine akrilik boya kullanarak sınırlı alanları boyama ve şekillerle bir bütün oluşturma çalışması yaptı.

Kaynak: ANKA

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