Bozüyük Belediyesi Özel Bireyler İçin \'Geometrik Yansımalar\' Etkinliği Düzenledi

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bireyler için "Geometrik Yansımalar" isimli etkinlik düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde özel bireyler için "Geometrik Yansımalar" isimli bir etkinlik yapıldı. Hafta boyunca devam eden etkinlikte öğrenciler, Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin'in gözetiminde tuval üzerine akrilik boya kullanarak sınırlı alanları boyama ve şekillerle bir bütün oluşturma çalışması yaptı.