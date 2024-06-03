Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan muhteşem konser

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu\'ndan muhteşem konser

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen 'Yöre Yöre Ezgilerimiz' adlı konser programı büyük ilgi gördü. 22 farklı yöreye ait türkülerin seslendirildiği konserde, dinleyicilere keyifli anlar yaşatıldı.

03.06.2024 09:22  Güncelleme: 09:26
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen 'Yöre Yöre Ezgilerimiz' adlı konser programına, ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştirilen konser programında Bolu, Tekirdağ, Konya, Kütahya, Artvin, Bitlis gibi 22 farklı yöreye ait 22 türkü, solo ve koro olarak seslendirildi. Saz ekibi ile birlikte yaklaşık 60 kişilik bir toplulukla çalışmalarını sürdüren Koro Şefi ve Bağlama Eğitmeni Mehmet Uysal ile öğrencisi Senanur Kale yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programının sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, koro şefleri Mehmet Uysal ve Senanur Kale ile birlikte programın sunucusu Ecem Nil Ada'ya, konser için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Mehmet Uysal'ın öncülüğünde halk müziğine gönül veren ve çalışmalara amatörce katılan bütün koristlere teşekkür ederek, "Artık Bozüyük'te Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği gençlerimizle alt kuşaklara yansımaya başladı" dedi. Başarılı çalışmaları ile halk müziğine kazandırdığı gençler için koro şefi Mehmet Uysal'ı tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu "Bozüyük'te inşallah kuşaktan kuşağa müziği hep birlikte yaşatırız" dedi.

Konsere, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile birçok vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika
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