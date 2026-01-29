Bozüyük'ün Sultanları'ndan Büyük Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bozüyük'ün Sultanları'ndan Büyük Başarı

29.01.2026 09:13  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2025-2026 Voleybol Bilecik İl Şampiyonası'nda Küçük, Midi ve Genç Kızlar kategorilerinde namağlup olarak il şampiyonu oldu. Takımlar kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'ndan aldı.

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar, Midi Kızlar ve Genç Kızlar Voleybol Takımları, 2025-2026 Voleybol Bilecik İl Şampiyonası'nı üç kategoride de namağlup tamamlayarak il şampiyonu oldu. Şampiyon takımlar, kupa ve madalyalarını, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun elinden aldı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar, Midi Kızlar ve Genç Kızlar Voleybol Takımları, 2025-2026 Voleybol Bilecik İl Şampiyonası'nı üç kategoride de namağlup tamamlayarak, büyük bir başarıya imza attı. Voleybol Bilecik İl Şampiyonluğu maçlarının tamamlanmasının ardından Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda kupa ve madalya töreni düzenlendi. Küçük Kızlar kategorisinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A ve B takımları arasında oynanan son maçın ardından sahaya inen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, şampiyon takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti, başarılarının devamını diledi.

Turnuvayı nağmağlup tamamladılar

2025-2026 Bilecik Voleybol İl Şampiyonası'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Vezirhan, Bozüyük 1922 ve Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olmak üzere 4 takım, çift devre yapılan maçların ardından Bozüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Midi Kızlar Takımı final grubu maçlarını namağlup tamamlayarak Bilecik İl Şampiyonu oldu. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol A Takımı da final grubunda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü B Takımı, Bozüyük 1922 Voleybol Takımı ve Söğüt Voleybol Takımı ile oynadıkları maçların ardından final maçlarını namağlup tamamlayarak İl Şampiyonu olmaya hak kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı ise Bayırköy Spor Kulübü, Lefke Spor Kulübü ve Söğüt Spor Kulübü Voleybol Takımları ile oynadıkları çift devre maçların ardından şampiyonayı namağlup tamamlayarak, Bilecik İl Şampiyonluğu'nu elde etti.

Kaynak: ANKA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Voleybol, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'ün Sultanları'ndan Büyük Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak

10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:17
İşte Bülent Ersoy’un “Harcayacak yer arıyorum“ dediği devasa serveti
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
09:40
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:52:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bozüyük'ün Sultanları'ndan Büyük Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.