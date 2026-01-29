Bozüyük'ün Sultanları'ndan Büyük Başarı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar, Midi Kızlar ve Genç Kızlar Voleybol Takımları, 2025-2026 Voleybol Bilecik İl Şampiyonası'nı üç kategoride de namağlup tamamlayarak il şampiyonu oldu. Şampiyon takımlar, kupa ve madalyalarını, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun elinden aldı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar, Midi Kızlar ve Genç Kızlar Voleybol Takımları, 2025-2026 Voleybol Bilecik İl Şampiyonası'nı üç kategoride de namağlup tamamlayarak, büyük bir başarıya imza attı. Voleybol Bilecik İl Şampiyonluğu maçlarının tamamlanmasının ardından Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda kupa ve madalya töreni düzenlendi. Küçük Kızlar kategorisinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A ve B takımları arasında oynanan son maçın ardından sahaya inen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, şampiyon takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti, başarılarının devamını diledi.

Turnuvayı nağmağlup tamamladılar

2025-2026 Bilecik Voleybol İl Şampiyonası'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Vezirhan, Bozüyük 1922 ve Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olmak üzere 4 takım, çift devre yapılan maçların ardından Bozüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Midi Kızlar Takımı final grubu maçlarını namağlup tamamlayarak Bilecik İl Şampiyonu oldu. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol A Takımı da final grubunda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü B Takımı, Bozüyük 1922 Voleybol Takımı ve Söğüt Voleybol Takımı ile oynadıkları maçların ardından final maçlarını namağlup tamamlayarak İl Şampiyonu olmaya hak kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı ise Bayırköy Spor Kulübü, Lefke Spor Kulübü ve Söğüt Spor Kulübü Voleybol Takımları ile oynadıkları çift devre maçların ardından şampiyonayı namağlup tamamlayarak, Bilecik İl Şampiyonluğu'nu elde etti.