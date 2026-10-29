Bozüyük’te Cumhuriyet Bayramı yürüyüş ve törenlerle kutlandı

(BİLECİK) - Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile başlayıp halk oyunları, spor gösterileri, Cumhuriyet Korosu ve oratoryo gösterisiyle devam eden etkinliklerle kutlandı.

Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bugün sabah saatlerinde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe katılmak isteyenler Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı önünde toplandı. Burada Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtılarak, yürüyüş için hazır bulunan öğrencilere simit ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Parkın önünden başlayan etkinlikte vatandaşlar, İsmet İnönü Caddesi üzerinden bando ile marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Garnizon Komutanı Veteriner Yarbay Erkan Erdal ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu bayram tebriklerini kabul etti. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar etkinliklerin yapılacağı Bozüyük Kapalı Spor Salonun'a geçti. Kapalı spor salonunda düzenlenen törene protokol üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kutlama programı protokol üyelerinin halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Yardımcısı Ömer Ulu tarafından yapıldı.

SATRANÇ TURNUVASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Program kutlama mesajlarının ve şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, spor gösterileri ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Korosu ve Oratoryo gösterisi ile devam etti. Ayrıca protokol üyeleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda, "Cumhuriyet Kupası" turnuvalarında ve Bozüyük Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törenlere Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Garnizon Komutanı Veteriner Yarbay Erkan Erdal, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başsavcı Uğur Işık, şehit aileleri ve gaziler, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.