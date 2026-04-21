Bozüyük'te Fabrika Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yalıtım ürünleri fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan İ.İ. (49) enjeksiyon makinesi içerisinde kalıp sökerken ayağının kayması sonucu platformdan düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
