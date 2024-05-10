Bozüyük'te firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te firari hükümlüler yakalandı

Bozüyük\'te firari hükümlüler yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8 yıl 9 ay ile 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Bir hükümlü uyuşturucu suçundan, diğer hükümlü ise silah suçundan aranıyordu. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

10.05.2024 09:43
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8 yıl 9 ay ile 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak uygulamasında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA

Bozüyük, Bilecik, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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