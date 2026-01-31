Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Yeni Oyunuyla İzleyici Karşına Çıktı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun sahnelediği "Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü" adlı oyun, ilk gösterimiyle seyirciyle buluştu. Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Gençlik Tiyatrosu'nun "Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü" oyunu ilk gösterimiyle seyirciyle buluştu. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterime, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı Mustafa Arda, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Salonun tamamen dolduğu gecede genç oyuncular, başarılı performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Tiyatro ekibine çiçek takdim edildi

Oyunun sonunda sahneye gelen Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Sevgili hemşehrilerim, ben çok duygulanıyorum. Belediye tiyatrosu ilk önce Kıvanç, İlknur ve Özgür'le başladığımız bir yolculuktu. O zaman onları belediyeye birlikte çalışmaya davet ettiğimizde, onlar kabul ettiğinde ve birlikte yola çıktığımızda 'bir gün gelir büyük şehirlerdeki gibi şehir tiyatrosu olur mu Bozüyük'ün diye düşünmüştük" diye konuştu. Başkan Bakkalcıoğlu, konuşmasının ardından oyunda emeği geçen herkesi tebrik ederek, eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte tiyatro ekibine çiçek ve hediye takdim etti.

Oyun, Çehov'un kısa oyunlarından ve öykülerinden uyarlandı

"Dört Küçük Yaprağı Vardı Ağacımın Rüzgar Aldı Götürdü" isimli oyun, yazar Anton Çehov'un kısa oyunlarından ve öykülerinden uyarlanarak oluşturuldu. Oyun Federìco Garcia Lorca ve Neil Simon gibi usta yazarların kalemleriyle ve Goran Bregoviç orkestrasından gelen Balkan esintileriyle zenginleştirildi. Yönetmenliğini Ozan Karaahmet'in yaptığı, Özgür Yamacı'nın derlediği, kostüm tasarımı Çiğdem Öztürk'e, dans ve hareket tasarımı İlknur Durmaz'a, ışık tasarımı Ahmet Üstün ve Kıvanç Pehlivanoğlu'na ait oyunda; Asya Naz Uslu, Beren Bayrakçı, Berra Arabacı, Ecrin Masal Atay, Elvin Kırkgül, Eylül Doğan, Gülşen Çakır, Hanife Bakkal, Hilal Meral, İrem Su Can, Şevval Kaya, Yağmur Ünal, Yusuf Emre Çakır ve Zeynep Berra İnci rol aldı.