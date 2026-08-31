Bozüyük'te Otomobil Ağaçla Çarpıştı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.O. (44) yönetimindeki 26 AAB 773 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Aksutekke mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada, sürücü, eşi G.O. (44) ile çocukları A.M.O. (10) ve B.Ö.O. (6) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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