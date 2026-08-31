Bozüyük'te Otomobil Geyiğe Çarptı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu, ekipler geyiği aldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
İbrahim K, idaresindeki 26 RA 938 plakalı otomobil, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda geyiğe çarptı.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozüyük Şubesi ekipleri sevk edildi.
Telef olduğu belirlenen geyik, ekiplerce bölgeden alındı.
Kaynak: AA
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