Bozüyük'te Otomobil Geyiğe Çarptı - Son Dakika
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Bozüyük'te Otomobil Geyiğe Çarptı

Bozüyük\'te Otomobil Geyiğe Çarptı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu, ekipler geyiği aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

İbrahim K, idaresindeki 26 RA 938 plakalı otomobil, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda geyiğe çarptı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozüyük Şubesi ekipleri sevk edildi.

Telef olduğu belirlenen geyik, ekiplerce bölgeden alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te Otomobil Geyiğe Çarptı - Son Dakika

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