Bozüyük'te Özel Öğrenciler Anneleri İçin "Baharın Çiçekleri"Ni Tasarladı

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen "Baharın Çiçekleri Tablosu" etkinliğinde özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Bozüyük Belediyesi Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin'in rehberliğinde birbirinden renkli çalışmalar hazırladı. Büyük bir heyecan ve mutlulukla etkinliğe katılan özel öğrenciler, iplerle hazırladıkları vazoları rengarenk çiçeklerle süsleyerek Anneler Günü'ne özel hediyeler ortaya çıkardı.

Etkinliğin ardından Sanatevi bahçesinde düzenlenen kutlama programında Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu da özel bireyler ve annelerini yalnız bırakmadı. Pasta kesimiyle devam eden programda öğrenciler, anneleri için özenle hazırladıkları tabloları hediye ederek duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Bakkalcıoğlu, özel bireylerin hazırladıkları anlamlı hediyeler dolayısıyla tebrik ederek, başta özel bireylerin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.