Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan yol uygulamasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Durdurulan şüpheli araçta ve 5 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan işlem başlatıldı.