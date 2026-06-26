Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.