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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ve diğer uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi.

Bozüyük\'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
14.12.2023 - 18:13,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde 3 ayrı ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 218 gram sentetik uyuşturucu, 133 uyuşturucu hap, 241,24 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 5'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.O.A, B.K. ve E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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