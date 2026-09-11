Bozüyük'te yangın eski çöplükte değil ormanlık alanda çıkmış - Son Dakika
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Bozüyük'te yangın eski çöplükte değil ormanlık alanda çıkmış

Bozüyük\'te yangın eski çöplükte değil ormanlık alanda çıkmış
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Bozüyük Belediyesi, Hamidiye Köyü yolu üzerinde dün öğleden sonra çıkan yangının 2019 yılından beri kullanılmayan eski çöplük alanında değil, ormanlık alanda başladığını bildirdi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldüğü, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi, Hamidiye Köyü yolu üzerinde dün öğleden sonra çıkan yangının 2019 yılından beri kullanılmayan eski çöplük alanında değil, ormanlık alanda başladığını bildirdi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldüğü, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından dün Hamidiye Köyü yolu üzerinde çıkan yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.41 sıralarında, ilçemiz Hamidiye Köyü yolu üzerinde meydana gelen yangının çıkış noktasıyla ilgili bazı haberlerde yer alan yanlış ve eksik bilgilendirmeler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, eski çöplük alanında değil, ormanlık alanda çıkmıştır. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 2019 yılından bu yana kullanılmayan eski çöplük alanına sıçramıştır.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Yangın sonrasında bölgede devam eden soğutma ve kontrol çalışmaları, Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz tarafından kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Bozüyük Belediyesi, Hamidiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te yangın eski çöplükte değil ormanlık alanda çıkmış - Son Dakika

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