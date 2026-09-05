Bozüyük'ün kurtuluşunun 104'üncü yılı bayraklı konvoy ve konserle kutlandı - Son Dakika
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Bozüyük'ün kurtuluşunun 104'üncü yılı bayraklı konvoy ve konserle kutlandı

Bozüyük\'ün kurtuluşunun 104\'üncü yılı bayraklı konvoy ve konserle kutlandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104'üncü yılı, Türk bayraklarıyla donatılan araç konvoyu ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser programıyla kutlandı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür ederek vatandaşlara saygılarını sundu.

(BİLECİK) - Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, Türk bayraklarıyla donatılan araç konvoyu ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser programıyla kutlandı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Etkinlikler boyunca Bozüyük'ümüze sahip çıkan, bizleri yalnız bırakmayın kıymetli vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum" dedi.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen törenin ardından akşam saatlerinde düzenlenen araç konvoyu ile devam etti. Konvoy öncesinde belediyeye ait tüm araçlar Türk bayraklarıyla süslendi. Belediye garajından toplu olarak hareket eden araç konvoyu, ilçede dolaşarak kurtuluş coşkusunu kent geneline taşıdı.

Konvoyun İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bölümüne, Türk bayraklarıyla süslenen Boztram Nostaljik Tramvayları ile belediyenin diğer araçları da eşlik etti. Milli marşlar eşliğinde gerçekleştirilen araç konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

BAKKALCIOĞLU'NDAN DANS EKİBİNE ÇİÇEK

Araç konvoyunun ardından kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser programıyla devam etti. Konser alanına gelen vatandaşlara, program öncesinde Bozüyük Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Konser programının ilk bölümünde Kafkas Halk Dansları Topluluğu sahne alarak renkli gösteriler sundu. Ardından Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, sergilediği halk oyunları gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Kuzey Kafkas Halk Topluluğu'nun gösterilerinin ardından sahneye gelen Bakkalcıoğlu, dans topluluğuna teşekkür ederek Kuzey Kafkas Dernek Başkanı Oğuz Yavuz'a çiçek takdim etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından Bozüyük Belediyesi Orkestrası sahne aldı. Konuk sanatçı Gözde Öksüz'ün de katıldığı konser programında, Bozüyük'ün kurtuluş gününe özel hazırlanan eserler seslendirildi. Bozüyük Belediyesi Orkestrası'nın sevilen şarkıları seslendirdiği konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Olcay Gülpınar ve Gözde Öksüz ise kurtuluş coşkusunu zirveye taşıdı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Orkestrası'na, Olcay Gülpınar'a ve Gözde Öksüz'e teşekkür ederek Öksüz'e çiçek takdim etti. Bakkalcıoğlu, programların hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ederek, "26 Ağustos'ta başlayıp bu akşam itibariyle sona eren kurtuluş etkilerimiz kapsamında bu programların hazırlanmasında emeği bulunan tüm yerel sanatçılarımıza ve tüm personelime yürekten teşekkür ediyor, etkinlikler boyunca Bozüyük'ümüze sahip çıkan, bizleri yalnız bırakmayın kıymetli vatandaşlarımıza da saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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