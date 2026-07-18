Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve kafelerle bazı iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde 163 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, 26'ı aracı da kontrol etti.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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