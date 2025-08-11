Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.K'nin kullandığı 33 L 5313 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bisiklet Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan bisikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Bisikletli Kaza: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?