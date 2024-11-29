Bozyazı\'da Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kömürlü, Karaisalı ve Denizciler mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılarda üreticilerle bir araya geldi.

Toplantılarda tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin sunum yapıldı.

Ekipler, bilgilendirmenin ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.