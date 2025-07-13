Bozyazı'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
E.K. idaresindeki 33 ZR 992 plakalı kamyonet, Merkez Mahallesi'nde önce G.K'nin kullandığı elektrikli bisiklete, sonra da park halindeki 33 ZK 870 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan G.K, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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