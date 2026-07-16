Bozyazı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
P.G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Beyreli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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