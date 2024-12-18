Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında organize edilen sergi, Lütfiye Keskin İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.
Sergide öğrencilerin yaptığı resimler yer aldı.
Etkinlikte, yerli malın önemini anlatan görseller de sergilendi.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Öğrenci Resim Sergisi - Son Dakika
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