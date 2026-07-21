Bozyazı'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bozyazı'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Bozyazı\'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı
21.07.2026 22:44
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Mersin Bozyazı'da tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, trafik kontrollü sağlandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyreli Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeki Ş.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hurda yüklü tırda, lastiğin patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trafik, aracın yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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