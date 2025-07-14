Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekeli Mahallesi'nin Hayıtbükü mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Zirai Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?