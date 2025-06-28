Bozyazı'daki Yangın Kontrol Altında

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Akcami Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
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