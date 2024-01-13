 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023 yılında yaşanan olaylara ait fotoğrafları inceledi ve oyladı. Ceylan ve Gedik, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar arasından seçim yaparken, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
13.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:57
Abone Ol

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ceylan, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Lefty Damian'ın "Yangından Kaçarken" adlı fotoğrafını oylayan Ceylan, "Çevre ve Yaşam"kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Spor" da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Ceylan, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını seçti.

Oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını dile getiren Ceylan, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Bozyazı Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik de "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Hussain Ali'nin "Balondan Hayaller", "Spor" kategorisinde de Sergei Gapon'un "Sahada isyan" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Gedik, "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bozyazı, Ömer, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika


09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

Son Dakika
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:07:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement