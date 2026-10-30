Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, Kızılay'ın din, dil, soy ayrımı yapmadığını söyledi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk Kızılayın dünyada iyiliğin timsali olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın din, dil, soy ve renk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahibi ve yoksul insanlara destek sunduğunu kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılay, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmekte ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurmaktadır."