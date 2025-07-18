Bracq: Türk Sineması Zengin ve Aktif - Son Dakika
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Bracq: Türk Sineması Zengin ve Aktif

18.07.2025 11:41
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Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Thibaut Bracq, Türk sinemasını sevdiğini ve gelişimini vurguladı.

Cannes La Fabrique Cinema Başkanı Thibaut Bracq, Türk sinemasını çok sevdiğini belirterek, "Özellikle aktif olmasını, yönetmenlerin ve yapımcıların sayısı açısından Türk sinemasının zengin olmasını seviyorum." dedi.

TRT tarafından 7'ncisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya katılan Bracq, uluslararası film festivallerindeki fırsatlara ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Ortak yapım marketlerine ilişkin sunum yapmak üzere etkinliğe katılan Bracq, 3 senedir Cannes Film Festivali'nde yönetmenler ve yapımcılar için sinema geliştirme organizasyonunun başında olduğunu, öncesinde de festivale dışarıdan katkıda bulunduğunu söyledi.

Thibaut Bracq, İstanbul'a daha önce de geldiğini dile getirdi. Görevi gereği Türk sinemasından pek çok yapımı izleme şansı bulduğunu anlatan Bracq, "Türk sinemasını çok seviyorum. Özellikle aktif olmasını, yönetmenlerin ve yapımcıların sayısı açısından Türk sinemasının zengin olmasını seviyorum." diye konuştu.

"Çok güzel geri dönüşler alıyorum"

Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya da değinen Bracq, "Burada projeleri için gelen profesyonellerle buluşuyoruz. Benim de ekibinde yer aldığım, başkanı olduğum La Fabrique'e katılma konusunu özellikle görüşüyoruz. Kendilerine tavsiyeler veriyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız sinemacı Bracq, 12 Punto'nun önemine işaret ederek, "12 Punto öncelikle çok iyi bir organizasyon. Çok güzel, ilginç etkinlikleri var. Ayrıca konukları da son derece güçlü. Dünyanın her yerinden gelen profesyoneller var, çok önemli isimleri getiriyorlar. Dünyadaki benzerleriyle hiçbir farkı, hiçbir eksikliği yok. Hatta bazı açılardan daha iyi olduğunu bile söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Bir sinema yapımcısı ya da yönetmen açısından uluslararası organizasyonlara katılmanın önemli olduğunun altını çizen Bracq, "Kendi ülkenize ait 12 Punto gibi yüksek seviye bir organizasyon olması, ülkenizdeki yapımcı ve yönetmenler için ayrıca büyük bir şans. 12 Punto'nun Türkiye için sinema alanında çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.

Proje sahiplerinin kariyerlerini ilerletmek açısından festivallere katılması gerektiğini vurgulayan Bracq, şöyle devam etti:

"Projeniz açısından baktığınız zaman, bir kere projenin tanıtımı oluyor. Ayrıca projeyle ilgili profesyonellerden geri bildirimler alıyorsunuz. Bunun dışında da tabii kariyeriniz anlamında bir network yapmış oluyorsunuz, önemli kişilerle tanışıyorsunuz. Hem kariyer açısından hem üzerinde çalışılan proje açısından çok önemli."

"Yılmadan usanmadan çalışmanız lazım"

Thibaut Bracq, sinemanın geleceğine ilişkin iyimser olduğunun altını çizerek, "Her zaman anlatılacak bir hikaye olacaktır. Çeşitli zorluklar olabilir belli dönemlerde ama mutlaka hikaye yazarları, film yapımcıları ve yönetmenler bu hikayelerini insanlarla paylaşmak isteyecektir. Bu insanda var olan doğal bir güdü. Bu olduğu sürece iyimser olmamak için hiçbir sebep yok." diye konuştu.

Genç sinemacılara tavsiyelerde de bulunan Bracq, şunları kaydetti:

"Öncelikle projelerine inanmalarını tavsiye ederim. İnandığınız zaman daha iyi çalışabilirsiniz ve yılmadan usanmadan çalışmanız lazım. Beklediğiniz ilgiyi görmeyebilir, bazı yerlerde beklediğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Ama bundan sakın yılmayın, çalışmaya devam edin, inandığınız projenizle çalışmaya devam edin, mutlaka karşılığını alırsınız."

12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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