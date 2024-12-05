Breivik'in Şartlı Tahliye Talebi Yine Reddedildi - Son Dakika
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Breivik'in Şartlı Tahliye Talebi Yine Reddedildi

Norveç'te mahkeme, Anders Behring Breivik'in şartlı tahliye talebini ikinci kez reddetti.

05.12.2024 19:46
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Norveç'te mahkeme, 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik'in şartlı tahliye talebini ikinci kez reddetti.

Norveç'teki bölge mahkemesi, geçen ay şartlı tahliye isteğiyle yeniden hakim karşısına çıkan Breivik'e ilişkin kararını açıkladı.

Karara göre, "Norveç katili" lakaplı Breivik'in ikinci tahliye talebi de reddedildi. Breivik'in, kamu güvenliği açısından tutukluluğunun devam edilmesine hükmedildi.

Breivik'in rehabilitasyona devam ettiği ancak bu programda yeterli ilerleme kaydedemediği belirtildi.

"Norveç katili" Breivik

Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede bombalı saldırı düzenleyen Breivik, 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmiş, yargılandığı davada Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

Aşırı sağcı Breivik şartlı tahliye talebiyle 18 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkmış ancak talebi Norveç mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Breivik, 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğu, cezası süresince diğer mahkumlarla teması bulunmadığı ve bunun insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle Norveç hükümetini dava etmişti.

Kaynak: AA

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