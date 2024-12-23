Bremen'de Irkçı Tehditler: Bıçaklama İddiasıyla Gözaltı - Son Dakika
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Bremen'de Irkçı Tehditler: Bıçaklama İddiasıyla Gözaltı

Bremerhaven'de bir kişi, sosyal medyada ırkçı bıçaklama tehdidinde bulunarak gözaltına alındı.

23.12.2024 11:46
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Almanya'nın Bremen eyaletine bağlı Bremerhaven şehrinde yaşayan ve sosyal medyada "Arap veya güneyli görünen herkesi bıçaklamakla" tehdit eden bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından ırkçı tehditlerde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Arabası olmadığını ve tek başına yaşadığını belirten bir kişinin TikTok hesabından paylaştığı videoda, 25 Aralık'ta "Arap veya güneyli görünen" herkesi bıçaklamakla tehdit ettiği görülüyor.

Videoda şüpheli, "Yanıma yeterince bıçak alacağım, şaka yapmıyorum. Arap gibi görünen herkesi bıçaklayacağım. Kaybedecek bir şeyim yok." ifadelerini kullanıyor.

Irkçı tehditlerde bulunan şüpheli, gerçekleştireceği eylem sonunda ölebileceğini ya da hapse girebileceğini söylüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bremen'de Irkçı Tehditler: Bıçaklama İddiasıyla Gözaltı - Son Dakika

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