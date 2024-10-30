Brezilya, ABD'nin Küba Ambargosunu Kaldırmasını İstedi

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BRASILIA, 30 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, ABD'ye on yıllardır Küba ekonomisini felç eden ticari ambargoyu kaldırma çağrısında bulundu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Vieira, Salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Gerek ambargo gerekse 'Terörü Destekleyen Devletler' listesine alınan Küba'ya haksız yere uygulanan ağır yaptırımların, durumun daha da kötüleşmesine katkıda bulunduğu açıktır" dedi.

Küba'da kasırga nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok yerde elektrik kesintileri yaşanmasına değinen Vieira, "Küba halkını zaten haksız bir şekilde cezalandıran bu önlemler, şimdi de Oscar Kasırgası'nın yol açtığı insani krizle yeterli şekilde mücadele edilmesini engelliyor" ifadelerini kullandı.

Havana, 1961 yılında uygulanan ABD ticaret ambargosunu, çoğu ülkenin adayla iş yapmasını fiilen yasaklayıp engellediği için abluka olarak adlandırıyor.