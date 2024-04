Brezilya, Çin'e Sığır Eti İhracatını Başlattı

Güncel

BRASILIA, 14 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkenin orta kesimindeki Mato Grosso do Sul eyaletinden Çin'e gerçekleştirilecek ilk et sevkiyatını başlattı.

Lula da Silva, Cuma günü gerçekleştirilen törenle Çin'e gönderilecek sığır eti partisine son mührü bastı. Çin, pazar genişlemesi kapsamında Mart ayında Brezilyalı 38 et kesim ve hazırlama fabrikasını daha ülkeye et ihracatı yapması için yetkilendirmiş, böylece Brezilya'dan Çin'e et ihracatı yapacak fabrika sayısı 106'dan 144'e yükselmişti.

Bu yetkilendirme sonucunda önümüzdeki 12 ayda Brezilya'nın dış ticaret dengesinde 10 milyar real (yaklaşık 1,946 milyar ABD doları) artış olması bekleniyor.