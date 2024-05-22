Brezilya'da Dang Humması Vaka Sayısı Rekor Kırdı

Güncel

RİO DE JANEİRO, 22 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'da 2024'ün başından bu yana dang humması vaka sayısı 5 milyonu aşarak rekor kırarken, hastalık kaynaklı yaklaşık 3.000 ölüm teyit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı son verilere göre, ülkede 5.145.295 olası dang vakası kaydedildi ve hastalık nedeniyle 2.899 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya bu yıl tarihindeki en büyük dang salgınını yaşıyor ve salgın bazı komşu ülkelere de yayılıyor.

Bakanlığa göre bu yılki vaka artışı, iklim değişikliği ve dang virüsünün birden fazla serotipinin dolaşımda olması gibi etkenlerden kaynaklanıyor.