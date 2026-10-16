Brezilya'da Iguazu Şelaleleri'nde nehir suyu yükselince yürüyüş yolu kapatıldı - Son Dakika
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Brezilya'da Iguazu Şelaleleri'nde nehir suyu yükselince yürüyüş yolu kapatıldı

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Brezilya'nın Parana eyaletindeki Iguazu Şelaleleri'nde yürüyüş yolu, şiddetli yağışların nehri olağanüstü yükseltmesi üzerine pazar günü tedbiren kapatıldı. İşletmeci Urbia+Cataratas ile Chico Mendes Biyoçeşitliliği Koruma Enstitüsü, nehrin su seviyesini izlemeye devam ediyor.

IGUAZU, 16 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Parana eyaletinde bulunan Iguazu Şelalesi'ndeki yürüyüş yolunda çalışan görevliler, 14 Ekim 2026.

Brezilya-Arjantin sınırında yer alan turistik Iguazu Şelaleleri'nde bir yürüyüş yolu, şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin su seviyesinin olağanüstü derecede yükselmesinin ardından pazar günü tedbir amacıyla kapatıldı.

Turizm faaliyetlerinden sorumlu işletmeci Urbia+Cataratas ile parkın yönetimini üstlenen Chico Mendes Biyoçeşitliliği Koruma Enstitüsü, nehrin su seviyesini yakından izlemeye devam ediyor. (Fotoğraf: Urbia+Cataratas/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Brezilya'da Iguazu Şelaleleri'nde nehir suyu yükselince yürüyüş yolu kapatıldı - Son Dakika
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