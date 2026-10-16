Brezilya'da Iguazu Şelaleleri'nde nehir suyu yükselince yürüyüş yolu kapatıldı

Brezilya'da Iguazu Şelaleleri'nde nehir suyu yükselince yürüyüş yolu kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya'nın Parana eyaletindeki Iguazu Şelaleleri'nde yürüyüş yolu, şiddetli yağışların nehri olağanüstü yükseltmesi üzerine pazar günü tedbiren kapatıldı. İşletmeci Urbia+Cataratas ile Chico Mendes Biyoçeşitliliği Koruma Enstitüsü, nehrin su seviyesini izlemeye devam ediyor.
IGUAZU, 16 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Parana eyaletinde bulunan Iguazu Şelalesi'ndeki yürüyüş yolunda çalışan görevliler, 14 Ekim 2026.
Brezilya-Arjantin sınırında yer alan turistik Iguazu Şelaleleri'nde bir yürüyüş yolu, şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin su seviyesinin olağanüstü derecede yükselmesinin ardından pazar günü tedbir amacıyla kapatıldı.
Turizm faaliyetlerinden sorumlu işletmeci Urbia+Cataratas ile parkın yönetimini üstlenen Chico Mendes Biyoçeşitliliği Koruma Enstitüsü, nehrin su seviyesini yakından izlemeye devam ediyor. (Fotoğraf: Urbia+Cataratas/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?