BRASİLİA, 20 Kasım (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva maaş kesintisi olmaksızın 5 iş günü ve 2 gün izin sistemini getiren ve haftalık çalışma saatlerinin aşamalı olarak azaltılmasını öngören kararnameyi perşembe günü imzaladı.

Kararname, ekim ayında Kongre tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin uygulanmasına ve yeni çalışma programına geçişin yönetilmesine ilişkin kuralları belirliyor.

Haftalık azami çalışma süresi, 16 Aralık 2026'da 44 saatten 42 saate, 16 Aralık 2027'de ise 40 saate düşürülecek. Çalışanlar, her iki aşamada da haftada iki gün izin hakkına sahip olacak.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Planalto Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Lula, düzenlemenin çalışma hayatını daha insancıl hale getirmeyi, işçilere saygılı davranılmasını ve dinlenmeleri için yeterli zaman tanımayı amaçladığını belirtti.

Brezilya'da halihazırda 14,8 milyon işçi haftada 6 gün çalışıp bir gün izin yapıyor. Haftada 5 gün çalışan 21,7 milyon işçi ise toplam 44 saat mesai yapıyor.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho, hiçbir işçinin maaşında kesinti yapılamayacağını ve her meslek grubuna yönelik asgari ücret düzeylerinin de korunacağını söyledi.