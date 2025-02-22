Brezilya'da Otobüs-Kamyon Kazası: 12 Ölü

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SAO PAULO, 22 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kaza perşembe gecesi yarısı sularında ülkenin güneydoğusundaki önemli tarım merkezlerinden biri olan Ribeirao Preto metropol bölgesine bağlı Nuporanga belediyesinde SP-355 karayolunda meydana geldi.

Otobüste çoğu Franca kentindeki özel Franca Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler olmak üzere 29 yolcu bulunuyordu.

Kazadan iki aracın şoförü de kurtuldu.

Yetkililer, kazanın kamyonun ani bir manevra yapması nedeniyle iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu olduğunu belirtti. Otobüs, Franca kentinden, Ribeirao Preto metropol bölgesinde bulunan Sao Joaquim da Barra'ya doğru seyahat ediyordu.