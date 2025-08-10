Brezilya'da Otobüs Kazası: 11 Ölü

SAO PAULO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın orta batı bölgesindeki Mato Grosso eyaletinde bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı.

Federal otoyol polisinden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre kazada 8 kişi hafif, 26 kişi orta dereceli, kamyon sürücüsü de dahil olmak üzere 12 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eyalet haber ajansı Agencia Brasil'in bildirdiğine göre kaza cuma günü geç saatlerde eyalet başkenti Cuiaba'ya yaklaşık 360 km uzaklıktaki Lucas do Rio Verde kenti yakınlarında meydana geldi. Otobüs, Cuiaba'dan Brezilya tarım endüstrisinin önemli merkezlerinden biri olan Sinop'a gidiyordu.

Polis kazanın nedenini araştırıyor.