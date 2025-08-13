Brezilya'da Patlayıcı Fabrikasında Patlama: 9 Ölü

SAO PAULO, 13 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin Quatro Barras belediyesindeki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Patlama, salı günü sabah saatlerinde Enaex Brasil şirketinin, eyaletin başkenti Curitiba yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde bulunan tesislerinde meydana geldi.

Şirket yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren 9 kişinin isimlerini yayımlayarak taziyelerini iletti. Soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten şirket, yaralanan 7 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini de belirtti.

Brezilya Çalışma Bakanlığı da şirketin genel merkezindeki güvenlik koşullarına yönelik bir soruşturma başlattı.

Parana Kamu Güvenliği Sekreteri Hudson Teixeira düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin tanınmaz hale geldiğini, bu nedenle kimlik tespiti için DNA testine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Şirket, bir grup işçinin kamyona yüklenecek patlayıcı maddeleri taşıdığı esnada patlamanın meydana geldiğini söyledi.