Brezilya'da Recife kentinde bir gökdelende yangın çıktı - Son Dakika
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Brezilya'da Recife kentinde bir gökdelende yangın çıktı

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Recife kentinde çıkan yangında bir gökdelen alevlere teslim oldu. Binanın alt katlarından üst katlarına kadar alevlerin sardığı görüldü. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

29.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:30
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Recife kentinde bir gökdelende yangın çıktı.

Nexta TV'nin X hesabından CNN Brezilya kaynak gösterilerek yapılan paylaşıma göre, ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki Recife kentinde yangın çıkan bir gökdelen alevlere teslim oldu.

Paylaşılan video kaydında, binayı alt katlarından üst katlarına kadar alevlerin sardığı görüldü.

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Timesnow'ın haberine göre, binadan molozlar düşmesi nedeniyle civardaki binaların elektriği kesildi ve binalar tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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