Brezilya'da Recife kentinde bir gökdelende yangın çıktı

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Recife kentinde bir gökdelende yangın çıktı.
Nexta TV'nin X hesabından CNN Brezilya kaynak gösterilerek yapılan paylaşıma göre, ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki Recife kentinde yangın çıkan bir gökdelen alevlere teslim oldu.
Paylaşılan video kaydında, binayı alt katlarından üst katlarına kadar alevlerin sardığı görüldü.
İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Timesnow'ın haberine göre, binadan molozlar düşmesi nedeniyle civardaki binaların elektriği kesildi ve binalar tahliye edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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