Brezilya\'da seçim ikinci tura kaldı, Lula ile Bolsonaro 25 Ekim\'de yarışacak

BRASİLİA, 5 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir aday geçerli oyların çoğunluğunu elde edemedi. İkinci tur, 25 Ekim'de yapılacak.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin pazar günü açıkladığı sonuçlara göre, oyların yüzde 99'undan fazlası sayıldı. Brezilya Liberal Partisi'nin adayı Flavio Bolsonaro geçerli oyların yaklaşık yüzde 47'sini, İşçi Partisi'nin adayı mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yaklaşık yüzde 45'ini aldı.

Brezilya'nın seçim kurallarına göre, bir devlet başkanı adayının ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi takdirde, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur düzenleniyor.

İlk tur sonuçlarının açıklanmasının ardından her iki aday pazar gecesi açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, başkent Brasilia'da yaptığı açıklamada seçim sonucundan memnun olduğunu belirterek, Brezilya'ya ve halkına hizmet etme fırsatına sahip olmak istediğini söyledi.

Bolsonaro, "Brezilya değişim istiyor. Brezilya halkını hükümetimin merkezine koymak ve Brezilya'nın gerçek sorunlarını ele alıp çözmek için yalnızca bir yetkiye ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Lula ise Sao Paulo'da yaptığı konuşmada, ilk turda kazanmayı beklediğini kabul ederken, sonucu seçmenlerin verdiği bir ders olarak nitelendirdi.

Kampanyasını ekonomik kalkınma ve sosyal kapsayıcılık üzerine kurma taahhüdü veren Lula, ilk turda çekimser kalan seçmenleri ikinci turda sandık başına çağırdı.

Lula, "Önümüzde ikinci tur var ve bu bir sınav olacak. Bu tur, Brezilya'nın gerçek durumunu gösterecek" dedi.