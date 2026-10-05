Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı, Lula ile Bolsonaro 25 Ekim'de yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı, Lula ile Bolsonaro 25 Ekim'de yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya\'da seçim ikinci tura kaldı, Lula ile Bolsonaro 25 Ekim\'de yarışacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday geçerli oyların çoğunluğunu alamadı ve ikinci tur 25 Ekim'e kaldı. Yüksek Seçim Mahkemesi'ne göre oyların yüzde 99'undan fazlası sayılırken Flavio Bolsonaro yaklaşık yüzde 47, Lula ise yüzde 45 oy aldı.

BRASİLİA, 5 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir aday geçerli oyların çoğunluğunu elde edemedi. İkinci tur, 25 Ekim'de yapılacak.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin pazar günü açıkladığı sonuçlara göre, oyların yüzde 99'undan fazlası sayıldı. Brezilya Liberal Partisi'nin adayı Flavio Bolsonaro geçerli oyların yaklaşık yüzde 47'sini, İşçi Partisi'nin adayı mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yaklaşık yüzde 45'ini aldı.

Brezilya'nın seçim kurallarına göre, bir devlet başkanı adayının ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi takdirde, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur düzenleniyor.

İlk tur sonuçlarının açıklanmasının ardından her iki aday pazar gecesi açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, başkent Brasilia'da yaptığı açıklamada seçim sonucundan memnun olduğunu belirterek, Brezilya'ya ve halkına hizmet etme fırsatına sahip olmak istediğini söyledi.

Bolsonaro, "Brezilya değişim istiyor. Brezilya halkını hükümetimin merkezine koymak ve Brezilya'nın gerçek sorunlarını ele alıp çözmek için yalnızca bir yetkiye ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Lula ise Sao Paulo'da yaptığı konuşmada, ilk turda kazanmayı beklediğini kabul ederken, sonucu seçmenlerin verdiği bir ders olarak nitelendirdi.

Kampanyasını ekonomik kalkınma ve sosyal kapsayıcılık üzerine kurma taahhüdü veren Lula, ilk turda çekimser kalan seçmenleri ikinci turda sandık başına çağırdı.

Lula, "Önümüzde ikinci tur var ve bu bir sınav olacak. Bu tur, Brezilya'nın gerçek durumunu gösterecek" dedi.

Kaynak: Xinhua
BrezilyaPolitikaGüncelDünyaLulaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:06
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:51
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:12
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı
41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu’ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:09:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı, Lula ile Bolsonaro 25 Ekim'de yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei