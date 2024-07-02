Brezilya'da sel ve toprak kaymaları: 179 ölü, 33 kayıp

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SAO PAULO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin yüzde 90'ını etkisi altına alan sel ve toprak kaymaları nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, en az 33 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Eyaletin sivil savunma ajansının Pazartesi günü yayımladığı son rapora göre, 29 Nisan'da başlayan ve günlerce süren daha önce görülmemiş düzeydeki aşırı hava koşulları 2,39 milyondan fazla bölge sakinini etkiledi.

Raporda, felaketin zirveye ulaştığı dönemde 450.000'i aşkın kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Seller Haziran ortasında azalmaya başlasa da özellikle kentsel drenaj sistemlerinin onarımı için bilhassa Porto Alegre kentinde kurtarma ve iyileştirme çalışmaları devam etti. Kent, Guaiba Nehri'nin taşması nedeniyle hafta sonu yine sel felaketine maruz kaldı.

Kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından atanan Paulo Pimenta, Brezilya hükümetinin eyaletin yeniden inşası için 85,7 milyar real (yaklaşık 15 milyar ABD doları) tahsis ettiğini belirtti.

Arjantin ve Uruguay sınırında bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Rio Grande do Sul eyaletinde askerlerin ve yerel gönüllülerin yardımıyla 89.000'i aşkın bölge sakini ve 15.000 hayvan kurtarıldı.