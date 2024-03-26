Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Yetkililer, sel ve heyelanda Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaklaşık 7 bin 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Brezliya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti.
Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da sel ve toprak kayması: 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.
Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır çarpıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem alarak trafik akışını düzenledi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır karıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem aldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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ABD Başkanı Joe Biden ve Washington’daki üst düzey yetkililer, İsrail'in Gazze’yi hedef alma şekline karşı sabırlarını korumaya çalışırken, İsrail'in diplomatik korumanın kaldırılması kararı, ABD-İsrail ilişkilerindeki çatlağın derinleştiğini gösteriyor. Başbakan Netanyahu'nun tepkisi ve Biden'ın İsrail'e olan yardımlarının sorgulanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki gerilim artıyor.
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