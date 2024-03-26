Brezilya'da sel ve toprak kayması: 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 27 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 7 bin 300 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve 6 kişi kayıp. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti. Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

26.03.2024 06:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, sel ve heyelanda Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaklaşık 7 bin 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Brezliya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti.

Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Brezilya, Rio, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da sel ve toprak kayması: 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Vinicius Jr, ırkçılık nedeniyle futboldan giderek daha az keyif alıyor
    06:40 Vinicius Jr, ırkçılık nedeniyle futboldan giderek daha az keyif alıyor

    Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.

  • Vinicius Jr, ırkçılık nedeniyle futboldan giderek daha az keyif alıyor
    06:40 Vinicius Jr, ırkçılık nedeniyle futboldan giderek daha az keyif alıyor

    Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.

  • Konya'da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    05:11 Konya'da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır çarpıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem alarak trafik akışını düzenledi.

  • Akşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    05:11 Akşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

    Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır karıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem aldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Sinop'ta bungalov ev atölyesinde yangın
    04:47 Sinop'ta bungalov ev atölyesinde yangın

    Sinop'ta çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

  • Sinop'ta çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu
    04:46 Sinop'ta çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu

    Sinop'ta bulunan bir bungalov ev atölyesi yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

  • ABD-İsrail İlişkileri Geriliyor: Gazze Saldırısı Sonrası Çatlağın Derinleşmesi
    04:40 ABD-İsrail İlişkileri Geriliyor: Gazze Saldırısı Sonrası Çatlağın Derinleşmesi

    ABD Başkanı Joe Biden ve Washington’daki üst düzey yetkililer, İsrail'in Gazze’yi hedef alma şekline karşı sabırlarını korumaya çalışırken, İsrail'in diplomatik korumanın kaldırılması kararı, ABD-İsrail ilişkilerindeki çatlağın derinleştiğini gösteriyor. Başbakan Netanyahu'nun tepkisi ve Biden'ın İsrail'e olan yardımlarının sorgulanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki gerilim artıyor.


23:09 Putin: ABD, Moskova’daki terör saldırısını DEAŞ’ın yaptığına ikna etmeye çalışıyor Putin: ABD, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığına ikna etmeye çalışıyor
22:29 Moskova’daki terör saldırısında saldırganların Türkiye’ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı tespit edildi Moskova'daki terör saldırısında saldırganların Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptığı tespit edildi
21:51 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında
21:23 SGK’dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
20:21 Karabük Üniversitesi’nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır Karabük Üniversitesi'nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır
00:35 Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı
23:05 Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı
21:04 Moskova’daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov’a ödül verildi Moskova'daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a ödül verildi
19:03 Brüksel’de PKK yandaşlarından taşkınlık Brüksel'de PKK yandaşlarından taşkınlık
18:49 Bakan Işıkhan’dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 07:04:47. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da sel ve toprak kayması: 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement