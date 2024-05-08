Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldi

Brezilya\'da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 101\'e, kayıp sayısı 128\'e yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e, kaybolanların sayısı ise 128'e yükseldi. 230 bin 500 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve toplam 1,5 milyon kişi felaketten etkilendi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, altyapı ve evlerin yeniden inşası için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti ve iklim trajedisinin dünya için bir uyarı olduğunu vurguladı.

08.05.2024 21:02  Güncelleme: 21:16
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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e, kaybolanların sayısının 128'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 101'e, kayıpların sayısının 128'e çıktığı belirtildi.

Sellerin ülke tarihinin en büyük iklim felaketlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, 230 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve toplam 1,5 milyon kişinin felaketten olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, açıklamasında, bozulan altyapı ve yıkılan evlerin yeniden inşası için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

Ülkedeki iklim trajedisinin dünya için bir uyarı olduğunu dile getiren Lula da Silva, gezegenin güvenliği için harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldi - Son Dakika
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