Brezilya'da Tekne Kazası: 3 Ölü, 16 Yaralı ve 9 Kayıp - Son Dakika
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Brezilya'da Tekne Kazası: 3 Ölü, 16 Yaralı ve 9 Kayıp

Brezilya'nın Amazon Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı ve 9 kişi kayboldu. Kazadan sağ kurtulanların sayısı ise 183 olarak açıklandı. Bu, Amazonas'ta üç gün içinde meydana gelen ikinci yolcu teknesi kazası oldu.

31.07.2024 10:32
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SAO PAULO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'da Polis Salı günü ülkenin kuzeyindeki Amazon Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu aralarında bir yaşında bir bebeğin de bulunduğu en az 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Amazonas eyaletindeki Uarini belediyesi yakınlarında Pazartesi günü meydana gelen bir patlamanın ardından alev alan "M. Monteiro" adlı teknenin 200'den fazla yolcu taşıdığı belirtildi.

Bir polis sözcüsü ve Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre kazadan en az 183 kişi sağ kurtulmayı başardı.

Amazonas'ın başkenti Manaus'tan Cumartesi günü yola çıkan gemi, Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırındaki Tabatinga kentine gidiyordu.

Bu, Amazonas'ta üç gün içinde bir yolcu teknesinde çıkan ikinci yangın oldu.

"Comandante Souza III" adlı teknede de Cumartesi günü çıkan yangının ardından tekne alabora olmuş ve dört kişi ölmüş, beş kişi de kaybolmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Tekne Kazası: 3 Ölü, 16 Yaralı ve 9 Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Tekne Kazası: 3 Ölü, 16 Yaralı ve 9 Kayıp - Son Dakika
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