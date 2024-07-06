Brezilya'da Turist Otobüsü Kazası: En Az 10 Ölü, 42 Yaralı

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SAO PAULO, 6 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yerel polis ve tıbbi hizmetler, Cuma günü erken saatlerde bir turist otobüsünün otoyolda beton bir sütuna çarpması sonucu en az 10 kişinin öldüğünü ve 42 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Turistleri taşıyan otobüsün kazayı yapmadan önce Itapeva kentinden Brezilya'nın en büyük Katolik mabedinin bulunduğu Aparecida'ya gitmekte olduğu bildirildi.

Globonews haber ağının bir Sivil Savunma sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, beşinin durumu ağır olan yaralılar Sorocaba ve Itapetininga şehirlerindeki tıp merkezlerinde tedavi görüyor.

Kaza, Professor Francisco da Silva Pontes Otoyolu'nun (SP-127) 171. kilometresinde, çift katlı aracın bir viyadüğün ayağına çarpması sonucu meydana geldi.

Sao Paulo Eyaleti Ulaştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazadan sağ kurtulan şoförün normal bir şekilde araç kullandığını ancak otobüsün direksiyonunun kilitlenmesine neden olan mekanik bir arıza yaşadığını söyledi.

Sürücü bu arıza nedeniyle aracı kontrol edemediğini ve beton sütuna çarptığını ifade etti.