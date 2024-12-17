Brezilya'da Yangınlar 29,7 Milyon Hektar Alanı Tahrip Etti - Son Dakika
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Brezilya'da Yangınlar 29,7 Milyon Hektar Alanı Tahrip Etti

2024 Ocak-Kasım'da Brezilya'da 29,7 milyon hektar alan yangınlarda yok oldu, en büyük tahribat.

17.12.2024 14:32
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RİO DE JANEİRO, 16 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'da 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 29,7 milyon hektar alan yangınlarda yanarak tahrip oldu. Bu, son altı yılın en büyük tahribatı olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alanın yanmasına işaret ediyor.

Brezilya'da arazi örtüsü ve kullanımının yıllık haritasını çıkaran işbirlikçi bir ağ olan MapBiomas'ın pazartesi günü yayınlanan araştırmasında, 2024 yılındaki yangınların öncelikle ormanları etkilediği belirtilerek, ormansızlaşmanın azaltılması ve yangınların kontrol altına alınması gerektiği vurgulandı.

MapBiomas'a göre, yanmış alanların yüzde 57'si Amazon bölgesinde yer alırken, bu bölgede 7,6 milyonu ormanlık alan olmak üzere 16,9 milyon hektar alan yangından etkilendi.

Raporda "Brezilya'da yanan alanların dörtte birini ormanlar oluşturduğu için yangınlar öncelikle doğal bitki örtüsünü etkiledi. Ayrıca, otlaklar Ocak ve Kasım 2024 tarihleri arasında yanan 6,4 milyon hektar ile yangınlardan en çok etkilenen tarımsal bölge oldu." denildi.

MapBiomas; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji şirketleri tarafından kurulan ve Brezilya'daki arazi dönüşümlerini izlemeye odaklanan bir işbirliği ağı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Yangınlar 29,7 Milyon Hektar Alanı Tahrip Etti - Son Dakika

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