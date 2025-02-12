Brezilya'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

Güncel

SAO PAULO, 11 Şubat (Xinhua) -- Güney Amerika'nın en büyük üretici birliği olan Brezilya'daki Sao Paulo Sanayi Federasyonu, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatlarına yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi uygulama kararına karşı çıktı.

Federasyondan salı günü yapılan açıklamada Brezilya'nın ABD için ticari bir tehdit olmaktan uzak olduğuna dikkat çekilerek son 20 yılda ABD'nin Brezilya ile 16 kez ticaret fazlası kaydettiği vurgulandı.

Açıklamada iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin her iki ülke için de faydalı bir çözümü güvence altına alacak şekilde yeterli olması gerektiği belirtildi.

ABD, Brezilya'nın en büyük çelik pazarı ve alüminyum ihracatında üçüncü en büyük adresi konumunda. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu son gümrük vergisi artışlarının Brezilyalı ihracatçılar üzerindeki etkisinin doğrudan ve önemli düzeyde olması bekleniyor. Federasyona göre 2024 yılında ABD çelik ithalatının toplam değerinin yüzde 15'ini teşkil eden Brezilya, söz konusu değişikliklere karşı özellikle savunmasız durumda.